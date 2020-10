Les Invisibles : Olivier Norek lance le tournage d'une nouvelle série

IMPACT : le prochain polar de Norek

crédit photo DR

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé...Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil.Son équipe ? Marijo, gouailleuse au grand cœur, clope au bec toujours à râler ; Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles ; Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux.Leur mission ? Identifier les corps avant qu'ils ne finissent à la fosse commune pour arrêter les meurtriers avant qu'ils ne s'en sortent.Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville, des ossements d'adolescent emmurés ... les voilà mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.La série est réalisée par Chris Briant et Axelle Laffont, créée par Olivier Norek, Patrick Tringale, Christian Mouchart, et avec la collaboration, de Christophe Joaquin.