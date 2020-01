Les Justes d'Albert Camus, mis en scène par Abd Al Malik, le 25 janvier sur France 5

Aujourd'hui, alors que règne une immense confusion sur la quête d'absolu, la révolte et la fureur, Abd Al Malik fait partie de ceux qui se replongent dans l'œuvre exigeante de Camus pour trouver des réponses. Il a donc proposé en octobre dernier une mise en scène contemporaine des Justes. Une création complète, fidèle au texte de Camus, mais réinventant un langage scénique et musical résolument inscrit dans notre temps.

Dans Passage des Arts, la culture se décline sous toutes ses formes avec des documentaires inédits et du spectacle vivant : musique, opéra, théâtre...Le 25 janvier, l'émission propose la diffusion de l'enregistrement d'une représentation de la pièce Les Justes d'Albert Camus, dans une mise en scène d'Abd Al Malik, qui adapte également l'œuvre. La captation, au Théâtre du Châtelet, a été réalisée par Corentin Leconte.Le texte d' Albert Camus devient ici un spectacle qui associe la déclamation poétique (rap et slam) et le théâtre, prolongé et soutenu par une musique instrumentale et vocale, polyphonique, du hip-hop ou de l'électro.