Les lauréats du Prix des Incorruptibles 2018/2019 dévoilés

Créé en 1988 par Françoise Xénakis et Sidney Habib, le prix des Incorruptibles est le premier prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs eux-mêmes.L'objectif est de susciter l'envie de lire chez les plus jeunes et de lutter contre l'illettrisme. Les enfants sont aussi jurys, ils lisent les livres de leur niveau (de la maternelle au lycée) précédemment sélectionnés et votent pour leur titre préféré.Voici les lauréats de cette année.Plus gros que le ventre, de Michaël Escoffier, illustré par Amandine Piu aux éditions Frimousse.Chut ! de Morgane de Cadier, illustré par Florian Pigé aux éditions HongFei.Le renard Tokela, de Pog, illustré par Marianne Alexandre aux éditions Des ronds dans l’O.Tu vois, on pense à toi ! de Cathy Ytak aux éditions Syros.Megumi et le fantôme, d’Éric Senabre, illustré par Gloria Pizzilli aux éditions Didier Jeunesse.Attends qu’Helen vienne —Une histoire de fantômes, de Mary Downing, traduit par Valérie Dayre aux éditions Thierry Magnier.Need, de Joëlle Charbonneau, traduit par Amélie Sarn aux éditions Milan.