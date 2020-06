Les lauréats du prix des lycéens et apprentis de la région PACA 2020

• une restitution de tous les travaux réalisés par les jurés à partir des livres de la sélection 2019-2020,

les témoignages et clins d’œil de tous les auteurs,

• un film « Lauréats 2020 » où seront officiellement proclamés les Lauréats Roman, Bande dessinée et Concours d’écriture, sous l’œil du Président de la région Renaud Muselier.

D’ordinaire, c’est une journée entière consacrée au prix qui est organisée au Palais du Pharo, à Marseille. Mais à circonstances exceptionnelles, impossible de faire venir les quelque 800 jeunes d’ordinaire présents.Cette année, l’agence régionale du livre, avec ses différents partenaires, a mis en place une exposition sous la forme d’un musée virtuel. La Petite Expo du Prix Sud, ou PEPS propose :Accessible ce 15 juin on peut le découvrir à cette adresse Il n’empêche que, pas de prix sans auteurs lauréats : pour la 16e édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont été désignés : Éric Plamondon, avec Taqawan (éd. Quidam)Fred Bernard et Benjamin Flao lauréats avec Essence (éd. Futuropolis)