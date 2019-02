Les lauréats du Prix du récit dessiné exposés à la galerie de la Scam

Quelque part, dans un monde qui pourrait être le nôtre, dans un environnement dont se dégage quelque chose de sauvage et d’insoumis, des hommes et des femmes s’affairent autour d’étranges constructions. À travers les visions de ces bâtisseurs se dessine alors le portrait d’une société animée par une envie, une nécessité : celle de construire. C’est cette étrange envie, celle de bâtir, de créer, que questionne le livre de Yannis La Macchia, ainsi que la place même de celui qui construit. Des Bâtisseurs est un livre profondément singulier, qui bouscule le lectorat et la notion de récit, qui s’attache à questionner l’idée de création, sa place et son importance dans notre monde.

Dans ce livre, il y a des ruines et des martyrs,

il y a du sang, des soupirs, des larmes, des couronnes,

des fleurs, des rubans des youyous. C'est une danse macabre.

Il y a un siècle au Proche-Orient.

Le prix du récit dessiné est né en 2017 et récompense des œuvres dessinées de fiction ou de non-fiction en langue française dont les dessins et les textes qui composent le livre sont réalisés par la même plume.Pour la deuxième édition du prix, la Scam exposera dans sa galerie les ouvrages lauréats de Yannis La Macchia et Lamia Ziadé, dont l’exigence graphique et la recherche d’écriture, assortis d’une fine observation, permettent un éclairage original sur la société et ses tensions.Né en 1985 à Genève, Yannis la Macchia est membre fondateur du collectif Hécatombe, où il a publié la plus grande partie de son œuvre. Il est éditeur de la revue Un fanzine Carré, récompensée par un Fauve au festival d’Angoulême en 2013. Des bâtisseurs est son premier livre chez Atrabile, sélectionné en janvier 2018 au festival d’Angoulême.Résumé de l'éditeur :Lamia Ziadé est artiste et autrice de récits illustrés comme Bye bye Babylone (2010, Denoël) et Ô nuit ô mes yeux (2015, édition P.O.L).Résumé pour Ma très grande mélancolie arabe :Le jury du Prix du récit dessiné était composé d’Aurélie Blard-Quintard, Nadia Benchallal, Pascal Boille, Alain Frappier, Élise Griffon, Isabelle Jarry, Thierry Murat et Damien Roudeau. Il a été remis le 22 juin et est doté de 5.000 €.La Scam représente les auteurs d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, multimédia dont elle gère les droits. Avec les prix, les bourses d’aide à la création et les nombreux soutiens aux festivals, la Scam mène une action culturelle diverse et ambitieuse.Le Prix du récit dessiné 2019 est d'ailleurs lancé. Un appel à ouvrages a été publié sur le site de la Scam en vue d'une présélection de livres pour l'attribution du Prix. Pour les intéressés, les oeuvres doivent être envoyées avant le 1er mars 2019 en trois exemplaires.Le jury de cette nouvelle édition sera composé de Lamia Ziadé, Yannis La Macchia, Catherine Meurisse, Aurélie Blard-Quintard, Alain Frappier, Pascal Boille et Isabelle Jarry.