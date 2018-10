Les Lettres d'Afrique pour la première fois à la Foire de Francfort

#FBM18 - Pour la première fois, l'initiative Lettres d'Afrique prend place au sein de la Foire du Livre de Francfort, au coeur du Hall 5. Le stand géré par l'Agence Culturelle Africaine met en avant les littératures d'Afrique et des Caraïbes, dans un esprit de mutualisation qui améliore la visibilité de chacun. Cameroun, Ghana, Afrique subsaharienne, Madagascar ou encore Maroc, de nombreux pays et régions seront représentés.

La Foire du Livre de Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après deux années de présence au salon Livre Paris et un stand au dernier Salon du Livre de Bruxelles, l'initiative Lettres d'Afrique rejoint le programme de la Foire du Livre de Francfort et la scène africaine située dans le hall 5.1. L'espace Lettres d'Afrique permet d'assurer plus de diversité, et une visibilité inédite pour de nombreuses maisons d'édition africaines et caribéennes.

Soutenu par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, Afrilivres, le Réseau des éditeurs africains (APNET) et l'African Books Collective, Lettres d'Afrique entend montrer la diversité des livres, des auteurs et des sujets qu'ils abordent. Avec ces organisations, la scène représente directement ou indirectement plus de 250 maisons d'édition, auxquelles s'ajoutent 25 maisons présentes à Francfort.

Un programme de rencontres et de débats vient approfondir cette présence physique, qui seront menés en anglais et en français. Le féminisme, le postcolonialisme, la bande dessinée africaine, mais aussi l'industrie de l'édition africaine seront abordés au cours de ces échanges.

Les relations internationales, au coeur du déplacement à Francfort, seront aussi évoquées, ainsi que les foires professionnelles organisées sur le continent africain, notamment au Zimbabwe, où se déroule la « Foire du Livre de Francfort de l'Afrique ».

38 ans après la mise à l'honneur de l'Afrique par la Foire du Livre de Francfort, Lettres d'Afrique compte bien participer à la visibilité du continent et de ses éditeurs lors de l'événement professionnel.