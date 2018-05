Les livres de Paulo Coelho adaptés en série 

L’auteur brésilien Paulo Coelho, célèbre, entre autres, pour son conte philosophique L’Alchimiste, va voir certains de ses ouvrages pour la première fois adaptés en série télévisée, à l’âge de 70 ans. Le Démon et mademoiselle Prym, Brida ainsi que La Sorcière de Portobello inspireront ainsi une série thriller.

Paul MacLeod, CC BY 3.0





La série sera réalisée par FremantleMedia North America (FMNA) et Dancing Ledge Productions. À leur côté, l’ancien groupe de développement et de production audiovisuelle Random House Studio, racheté par FMNA en 2016. Le Démon et mademoiselle Prym, Brida ainsi que La Sorcière de Portobello ont originellement été publiés par HarperCollins.

Aucun titre n’a encore été donné à la série décrite comme « saisissante », explorant la condition humaine, et « célébrant la narration en mille-feuille et inspirante de Coelho ». Elle racontera les aventures d’un jeune prêtre fugitif, ostracisé par son église, et chassé par une famille criminelle puissante. L’agent de la CIA qui le poursuit découvre des pouvoirs mystérieux et un lien profond avec celui-ci.

Paulo Coelho présentera chaque épisode et partagera ses réflexions sur les thèmes abordés par l’oeuvre télévisuelle. « Il n’y a jamais eu d’auteur plus prolifique, plus stimulant et socialement engagé que Paulo Coelho » explique Dante Di Loreto, président de FMNA, « ses histoires nous font regarder le monde différemment ».



.@FMNATV & @laurencejbowen will be partnering with legendary author @paulocoelho to develop the first-ever TV drama series based on his works. Find out more here:https://t.co/OApAHjWQop pic.twitter.com/dj6Pn7FEMN — FremantleMedia (@FremantleMedia) 1 mai 2018



Paulo Coelho lui-même sera acteur de la série, puisqu'il apparaîtra avant chaque épisode pour en évoquer l'intrigue et partager ses observations sur cette dernière, sans spoiler, évidemment...