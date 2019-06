Les livres finalistes pour le Prix d'Histoire de la Fondation Pierre Lafue

La Fondation Pierre-Lafue a été créée en 1976. Elle a pour objet de soutenir des activités historiques et littéraires dans l’esprit de l’œuvre de Pierre Lafue et décerne chaque année un prix qui récompense soit un ouvrage de langue française d’inspiration historique, soit l’ensemble d’une œuvre.









Le Président de la Fondation Pierre Lafue Antoine Hinfray et son Jury présidé par Nicolas Ivanoff ont sélectionné les 6 ouvrages suivants, parmi lesquels sera choisi le gagnant de cette année :



• Molière, Georges Forestier, Éditions Gallimard

• La politique du merveilleux, Arnaud Orain, Éditions Fayard

• De colère et d’ennui, Paris, chronique de 1832, Thomas Boucjet, Éditions Anamosa

• Par les armes, le jour où l’homme inventa la guerre, Anne Lehoërff, Éditions Belin

• La grille du peintre, Charlotte Guichard, Éditions du Seuil

• L’appel de la guerre, des adolescents au combat, 1914-1918, Éditions Anamosa

La remise du Prix au lauréat, ouverte à la presse, se déroulera le 20 novembre 2019 à la Mairie du VIe arrondissement de Paris.



Lors de cette soirée, la Fondation remettra également pour la premièreédition, Le Prix du Petit Lafue. Cette récompense vise à sensibiliser les jeunes générations à l’Histoire, ce concours est ouvert aux collégiens.

Et un Prix Spécial sera décerné à Emmanuel Laurentin, à la tête depuis 20 ans du programme historique de France Culture : La Fabrique de l’Histoire et qui tire bientôt sa révérence.





