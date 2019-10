Les livres sélectionnés pour le Grand Prix du Livre d'Archéologie 2019

(photo d'illustration, Regionaal Archief Alkmaar, CC BY 2.0)

La sélection pour le Grand Prix du Livre d'Archéologie 2019 est la suivante :Si loin, si près. Pour en finir avec la Préhistoire de Jean-Michel Geneste et Boris Valentin, éd. FlammarionRetour vers le Paléo Et si nos ancêtres avaient tout inventé ?, Ouvrage du collectif « TeamPaléo » : Clothilde Chamussy, Jennifer Kerner, Pierre Kerner, Marion Sabourdy - Illustrations : Aurélie Bordenave, éd. FlammarionLux Luminaires en terre cuite de Bavay d'Alice Hanotte, éd. MergoilHandicap : quand l’archéologie nous éclaire de Valérie Delattre, éd. Le PommierHomo domesticus. Une histoire profonde des premiers États de James C. Scott, éd. La Découverte« Tu es de mon sang ». Les alliances dans le Proche-Orient ancien de Dominique Charpin, éd. Les Belles LettresLa maison urbaine au Moyen Âge. Art de construire et art de vivre de Florence Journot, éd. EponaNos premières fois de Nicolas Teyssandier, éd. La Ville BrûleNaissance de la Grèce. De Minos à Solon. 3200 à 510 avant notre ère de Brigitte Le Guen, éd. Les Belles LettresUne histoire du monde en 100 objets de Neil MacGregor, éd. Les Belles LettresArchéotour. Un tour de France de l’archéologie d'Anne-Lise Baylé et Marie de Cherisey, éd. FedoraL’Afrique ancienne, De l’Acacus au Zimbawe, 20000 avant notre ère - XVIIe siècle de François-Xavier Fauvelle, éd. BelinDernières nouvelles de Sapiens de Silvana Condemi et François Savatier, éd. FlammarionCatherine Balmelle et Jean-Philippe Darmon avaient reçu le Grand Prix du Livre d'Archéologie 2018 pour La mosaïque des gaules romaines, publié aux éditions Picard.Lors du festival, 6 prix seront remis le samedi 9 novembre au Palais des Archevêques de Narbonne : le Prix Paul Tournal, le Prix du Jury, le Prix des Collégiens, le Prix des Lycéens, et le Prix du public qui récompensent les meilleurs films documentaires d'archéologie 2019, puis le Grand Prix du Livre d'archéologie 2019.Créées en 2012, les Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise (RAN) auront lieu à Narbonne du 5 au 9 novembre 2019. Le festival valorise l'archéologie sous des formes diverses comme le film documentaire, le livre, la BD. Il programme des expositions, des conférences, des rencontres, des rendez-vous professionnels, des animations scolaires, des projections dans les lieux culturels de la ville de Narbonne.