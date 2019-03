Les lycéens d'île-de-France élisent cinq romanciers et quatre auteurs de BD

Le prix des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle a été conçu par la Région Île-de-France, pour impliquer les jeunes dans la lecture, et créer une relation vivante au livre. Dans les huit départements franciliens, des élèves de cinq classes ont découvert 5 livres, et dévoilé leurs choix, ce 15 mars.





Valérie Pécresse, présidente de la région IDF - crédits IDF





« Dans le cadre de la stratégie culturelle régionale, le livre se hisse sur la première marche d’accès au savoir et à la culture partout et pour tous », insiste la Région Île-de-France. De son côté, la présidente de la région, Valérie Pécresse, affirmait : « Je veux faire de l’Ile-de-France la “Région du Livre”. Nous avons soutenu plus 80 librairies indépendantes, rénové ou construit 23 médiathèques, organisé 100 leçons de littérature dans les lycées, déployé des boîtes à livres dans les gares, accueilli des écrivains. »



Un soutien de la mairie pour les librairies de Paris



Les 9 lauréats ont été dévoilés, vendredi 15 mars, devant un public d’un millier d’élèves réunis au salon Livre Paris. Le poète slameur Marc Alexandre Oho Bambé (alias Capitaine Alexandre), accompagné à la guitare électro acoustique par Kalimat, a fait résonner ses mots sur la Grand Scène de Livre Paris en amont de cette remise de prix.



Cinq romanciers et quatre auteurs de BD récompensés

Paris (75)

Stéphane Levallois, pour Les disparues d’Orsay (éd. Futuropolis). Il a publié notamment aux éditions Futuropolis, Le Dernier Modèle (2007), La Résistance du sanglier (2008), Racket (2015).



Seine-et-Marne (77)

Jérôme Dubois, pour Tes yeux ont vu (éd. Cornélius). Son premier livre Jimjilbang est paru en avril 2014 aux éditions Cornélius, puis Tesyeux ont vu chez le même éditeur en novembre 2017 et son troisième livre, Bien Normal, en août 2018, toujours chez Cornélius.



Yvelines (78)

Monica Sabolo, pour Summer (éd. JC Lattès). Ses deux derniers romans : Tout cela n’a rien à voir avec moi (Prix de Flore, 2013) et Crans-Montana (Grand prix de la SGDL, 2015) ont reçu un très bel accueil.



Essonne (91)

Marc Pautrel, pour La vie princière « éd. Gallimard » et David Sala, pour Le joueur d’échecs (éd. Casterman), ex-aequo. Marc Pautrel a publié sept romans aux éd. Gallimard dans la collection « L’Infini » : L’Homme pacifique (2009), Un voyage humain (2011), Polaire (2013), Orpheline (2014), Une jeunesse de Blaise Pascal (2016), La sainte réalité : Vie de Jean-Siméon Chardin (2017) et La Vie princière (2018).



David Sala travaille également pour l’édition jeunesse. Le Prix de la Ville de Sérignan lui est attribué en 2000 pour Le Début et la Fin. Il publie ensuite, chez Casterman, Le Tatoueur du ciel, Les Mille Ruses du renard volant, ou encore La Prisonnière du brouillard. En 2013, il adapte Cauchemar dans la rue, de Robin Cook, pour la collection Rivages/Casterman/Noir.



Hauts-de-Seine (92)

Gaëlle Josse pour Une longue impatience (éd. Notabilia). Elle publie son premier roman Les Heures silencieuses en 2011 chez Autrement. Le Gardien d’Ellis Island en 2014 a remporté notamment le Prix de littérature de l’Union européenne. Elle a publié une dizaine de romans.



Seine–Saint-Denis (93)

Pierre Alary, pour Mon traître (éd.Rue de Sèvres). En 2001, paraît le premier tome de la série Les Échaudeurs des Ténèbres. L’aventure BD continue avec la série Belladone scénarisée par Ange. Suivront 3 tomes de Sinbad avec Arleston, puis l’adaptation de Moby Dick avec Olivier Jouvray. En 2013, commence la série Silas Corey scénarisée par Fabien Nury.



Val-de-Marne (94)

Violaine Bérot, pour Tombée des nues (éd. Buchet Castel). Son parcours éclectique l’a menée de l’informatique à l’élevage de chèvres. Dans cette vie en soubresauts, une seule constante : écrire. Elle a publié une dizaine de romans



Val d’Oise (95)

Wilfried N’Sondé, Un Océan, deux mers, trois continents, (éd. Actes Sud). Écrivain, il publie son œuvre aux éditions Actes Sud, et ses romans sont traduits aux États-Unis et en Italie. Il est actuellement en résidence d’écrivain, dans le cadre du programme régional, au lycée Jacques Amyot de Melun.