Les meilleurs relieurs du monde entier récompensés

Vinterfugler, par Ingeir Djuvik (Norvège)





Prix du public, reliure d'art, prix de la restauration, meilleur jeune relieur... Les catégories sont variées et recouvrent de nombreux aspects des métiers de la reliure. Formes, couleurs, matières... Les oeuvres lauréates sont très diversifiées et témoignent de tout ce que l'objet livre peut faire. Le site iBookBinding propose l'intégralité du palmarès.Ingeir Djuvik (Norvège) — Vinterfugler, “Winter Birds”Rahel Scheufele (Suisse) — The Periodic Table, Primo LeviHaein Song (Royaume-Uni) — The Songlines / Bruce Chatwin / Folio Society / 2010

Manuel Mazzotti (Royaume-Uni) — I DO — I UNDO — I REDO, Manuel Mazzotti & Harriet Bruce, Self-published, 2019Ann Tout (Royaume-Uni) — To the Sydney Gardens — Artist’s Book 2019Jane Adams (Royaume-Uni) — L’Allegro and Il Penseroso, John Milton et William Blake, The Limited Editions Club, New York, 1954John Richards (Royaume-Uni) — Lucretius de rerum natura, Jacob Tonson, 1712Sean Richards (États-Unis) — Blank BookAmy Kitcherside (Royaume-Uni) — Rebecca de Daphne Du Maurier, Victor Gollancz Ltd, First Published 1938Glenn Malkin (Royaume-Uni) — The Pyed Pyper. Illustré par Angela Lemaire. Old Stile Press, 2002Percy So (Hong Kong) — Ame Ni Mo Makezu/Kenji Miyazawa/Kotosubo Japan/2016Cinco ± (Spain) — Aunque la pena no, Olvido García Valdés. Madrid, Del Centro de Editores, 2012. Ed.43/100Coleen Curry (États-Unis) — TOUCHEZ-VOIR / Morina Mongin / 2018Paul Johnson (Royaume-Uni) — Samuel Palmer has tea with Utamaro