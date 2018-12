Les Misérables, la minisérie de la BBC, prête pour Noël

SERIE – Gavroche, Cosette, Valjean et les Thénardier reprennent du service dans une minisérie que produit la BBC. Les Misérables disposent désormais d’une bande-annonce, pour une diffusion prévue à Noël prochain.









Le tournage a débuté en février dernier en Belgique et dans le Nord de la France, indique la production. Elle consacre Dominic West dans le rôle de Jean Valjean ainsi que Lilly Collins pour camper Fantine (en photo).



On comptera sur six épisodes de ce drame, dont l’adaptation depuis le roman de Victor Hugo a été confiée à Andrew Davies, qui était à l’origine de la version 2016 de Guerre et Paix, ainsi que du Pride and Prejudice de 1995, avec Colin Firth.





Jean Valjean





« C’est une histoire tellement intense et déchirante. Je suis ravi que ces acteurs lui aient donné vie », assure-t-il.