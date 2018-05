Les mots de l'année 2018 sont "Femmes" et "Métissage"

Quel est d’après vous, le mot de l’année ? Bon, c’est facile, c’est dans le titre, mais vu sa répétition, notamment depuis l’affaire Weinstein, on ne doute pas que vous l’auriez trouvé. C’est donc « Femmes » qui l’emporte, « sous sa forme plurielle » écrit Roland Cayrol, président du jury du Mot de l’Année, à l’occasion du Festival du Mot à la Charité sur Loire et dans toute la Nièvre qui aura lieu du 30 mai au 3 juin prochain.



Les lycéens et collégiens de la Nièvre eux, en ont choisi un autre : « Métissage ».



« Femmes »

« Métissage »

« D’autres mots ont eu leurs défenseurs, au début de nos délibérations : colère, harcèlement, réchauffement, jupitérien, et même bitcoin… » Et pour cause, 98.716 Internautes ont débattu pendant un mois pour élire le Mot de l’Année 2018.Au départ, plusieurs mots avaient été proposés au vote : « Bitcoin », « Colère », « Femmes », « Glyphosate », « Harcèlement », « Jupitérien », « Porc », « Réchauffement », « Ressenti » et « Vegan ».« Vegan » était en tête, avant de se faire voler la place par « Métissage » (31 % des voix) suivi de « Bitcoin » (24 %). « Femmes » arrivait seulement au troisième rang.Le jury, composé d’écrivains, d’artistes, de politiques, de journalistes, mais aussi de spécialistes de la langue française, a tranché et s’est décidé pour « Femmes » symbole de « l’immense mouvement mondial de prise de parole – et, espérons-le, de véritable libération – qui s’est emparé de notre planète, depuis l’affaire Weinstein, et qui concerne toute l’humanité . »Un autre mot a été élu par 2.420 collégiens et lycéens de la Nièvre. Pourquoi « Métissage » ? D'abord l’influence des Jeux olympiques, « qui font se rencontrer des athlètes au cours d'épreuves où tout le monde fait face à la même souffrance pour obtenir une médaille qui fera sa fierté et celle de son pays. »Et de poursuivre : « Au-delà des différences, le métissage rend plus fort. Ces JO sont d'autant plus importants qu'ils ont permis la cohésion des deux Corées, jusque-là ennemies, qui n'acceptaient pas les différences, le métissage. »Une autre raison toute trouvée : les différents attentats qui ont eu lieu durant l’année 2017-2018 et après lesquels « les gens, malgré leurs origines, se sont rassemblés pour lutter contre le terrorisme montrant le métissage comme une force contre l'intolérance. » Enfin, grâce au métissage culturel que constatent les différents jeunes au sein de leurs collèges.Et vous, pour quel mot auriez-vous voté ?