Les Mystères de Paris d'Eugène Sue adaptés en animation 2D

Paris, 1840. Rodolphe de Gerolstein, prince sans peur mais pas sans reproches, enquête sur la disparition de Germain, le fils de sa gouvernante, aux prises avec la pègre des bas-fonds et les bourgeois des beaux quartiers. Il va découvrir un lourd secret qui le touche intimement…

Une oeuvre culte du XIXe siècle, scandaleuse et populaire en son temps, fera son grand retour en fin d'année 2020 avec une diffusion par France Télévisions d'une série animée adaptée des Mystères de Paris d'Eugène Sue, réalisée par Véronique Puybaret et Matthieu Dubois.Le synopsis de la série est le suivant :La technique d'animation utilisée pour ce projet s'avère assez remarquable : les gravures originales utilisées pour illustrer l'oeuvre ont été animées pour donner vie aux personnages et plonger le spectateur au coeur de l'action.Par ailleurs, les épisodes seront géolocalisables, pour se rendre sur les lieux de l'action, à Paris.La série est produite par La Curieuse et Amopix, en partenariat avec le Réseau Canopé, la Région Grand-Est, France 3 Ile-de-France, le groupement des chaînes du Grand-Est et TV7 Bordeaux.