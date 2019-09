Les neuf titres retenus pour le prix de Flore

Cette première sélection est la suivante :Rhapsodie des oubliés de Sofia Aouine (La Martinière)Rien n'est noir de Claire Berest (Stock)Francis Rissin de Martin Mongin (Tusitala) La maison d'Emma Becker (Flammarion)Nino dans la nuit de Simon et Capucine Johannin (Allia)Chroniques d'une station service d'Alexandre Labruffe (Verticales)Protocole gouvernante de Guillaume Lavenant (Rivages)L'île introuvable de Jean Le Gall (Robert Laffont)Le nom secret des choses de Blandine Rinkel (Fayard).Il faudra attendre le 12 novembre pour connaître le nom du vainqueur. Celui-ci recevra un chèque de 6000 euros mais, surtout, il aura le droit de consommer au célèbre café un verre de Pouilly dans un verre gravé à son nom et ce, pendant un an.Pour rappel, le jury présidé par l’écrivain Frédéric Beigbeder se compose, aux dernières nouvelles, des personnes suivantes : Jacques Braunstein, Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, Jean-René van der Plaetsen, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel et Arnaud Viviant. En 2018, le prix avait été remis à Raphaël Rupert pour son Anatomie de l’amant de ma femme (L’arbre vengeur).