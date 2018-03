Les New Gods de Jack Kirby bientôt au cinéma

DC Entertainment et Warner Bros, sans doute impressionnés par le succès d'Un raccourci dans le temps, ont déjà débauché sa réalisatrice, Ava DuVernay, pour réaliser un long-métrage consacré aux New Gods, des personnages créés par Jack Kirby. Né dans les années 1971, l'univers des New Gods, habité par la science-fiction, comprend notamment Miracle Man et Darkseid.

Ava DuVernay hérite d'un projet peu commun au sein du catalogue Warner Bros/DC, mais pour lequel les attentes risquent d'être très élevées et les défis difficiles à relever. La réalisatrice a signé un contrat avec le groupe pour réaliser une adaptation au cinéma de The New Gods, série créée par Jack Kirby en 1971, qui en assurait à la fois le scénario et les dessins.

Dans cette série, considérée comme l'un de ses chefs d’œuvre, Kirby a pu laisser libre cours à son imagination pour créer des univers de science-fiction, dans lesquels deux planètes à la fois jumelles et ennemies, New Genesis et Apokolips, se livrent une guerre démesurée. Respectivement contrôlées par Highfather et Darkseid, les planètes sont habitées par des demi-dieux, super-héros et autres divinités.

La saga de Kirby serait adaptée pour le grand écran par Kario Salem, auteur de The Score (2001) et Chasing Mavericks (2012), qui devrait travailler de manière étroite avec DuVernay.

Le choix de DuVernay par les studios s'explique aussi par sa passion personnelle pour les comics : interrogée l'année dernière sur son super-héros préféré, elle avait cité Big Barda, super-héroïne apparue dans Mister Miracle, dotée d'une force surhumaine comme la plupart des New Gods.

A priori, l'univers des New Gods devrait être distinct de celui des super-héros DC actuellement au cinéma ou en série — autrement dit, notre univers, pour la plupart d'entre eux. Bien entendu, pour le moment, aucune autre information n'a été dévoilée sur le projet.



via Deadline