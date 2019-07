Les nominés pour le Prix du Livre Environnement 2019 sont dévoilés

Les 4 ouvrages nommés pour le Prix du Livre Environnement 2019 :

Les 3 ouvrages nommés pour la mention jeunesse 2019 :

Depuis 2006, la Fondation Véolia décerne le Prix du Livre Environnement pour soutenir et promouvoir les écrivains et les maisons d’édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète. Il récompense une fois par an, un ouvrage francophone, qui traite de l’environnement, sous toute forme littéraire (roman, essai, dictionnaire, atlas, bande dessinée, ouvrage photographique…).Cette année le jury, présidé par le philosophe Dominique Bourg, rassemble des écrivains, des spécialistes de l’environnement et des personnalités qualifiées engagées dans les actions en faveur du développement durable.Découvrez les candidats en lice pour le prix de 2019 :Manifeste ! L’océan est notre avenir de Fanny Agostini — Editions Flammarion.L’anthropocène décodé pour les humains de Nathanaël Wallenhorst — Éditions Le Pommier.Le bug humain de Sébastien Bohler — Editions Robert Laffont.La part sauvage du monde, penser la nature dans l’Anthropocène de Virginie Maris — Éditions Seuil.Mission sauver les abeilles d’Henri Clément et Marion Puech — Editions Rue de l’échiquier.Océans… et comment les sauver d’Amandine Thomas — Editions Sarbacane.Terramania — Biodiversité, Écologie, Écosystème d’Emmanuelle Figueras — Editions Milan.