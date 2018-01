Les origines de Voldemort : un film produit par les fans explose sur internet

C’est une société de production italienne qui s’est lancée dans l’aventure, réalisant un film d’une petite heure consacré à Voldemort. Oui, évidemment, il ne faudrait pas prononcer son nom. Mais parti d’une campagne de crowdfunding, ce projet a survolté internet.



Il s’agit bel et bien d’une production qui n’a rien d’officiel, entièrement réalisée par des fans, pour faire plaisir aux fans. Tryangle Films a pourtant dû affronter quelques obstacles avant de parvenir à la diffusion de son film. D’abord, les ayants droit – et notamment la Warner Bros, qui n’était pas forcément chaude pour que le film voie le jour.



Mais ce 13 janvier, le film a bel et bien débarqué sur le réseau. Et plus de 6 millions de vues après, le succès est au rendez-vous.



Tout le film repose sur la vie de Tom Jedusor, avant qu’il ne devienne Voldemort, ennemi mortel d’Harry Potter. Et durant toutes ces années, ce qu'il s'est réellement passé pour lui dans les murs de Poudlard. Bien des indices sont communiqués dans les livres, mais n’ont pas trouvé leur place dans les films.



La réalisation revient donc sur les vides laissés par l’auteure et la production de la Warner, jusqu’à la découverte des Horcruxes par le sorcier, et tous les crimes qu’il devra accomplir pour y parvenir.



Pour aboutir à ce tour de force, 15.000 $ auront été collectés, une paille en somme, si l’on considère le projet.