Les pays baltes présentent leur scène de l'illustration, à l'heure du loup

Les pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie, sont les invités d'honneur de la Foire du Livre de Londres 2018. Outre l'imposant stand commun que les trois pays ont mis en place, plusieurs espaces de l'événement professionnel leur sont dédiés. L'un d'entre eux propose de découvrir les illustratrices et illustrateurs des trois pays, réunis par un même thème, la figure du loup.

Anda Strautniece (Lettonie), Whether of Not, 2018

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



< >

Lina Dudaité, Running with Wolves, Lituanie, 2018 Kotryna Zylé, Werewolf, Lituanie, 2016 Jonas Taul, Red Moon Rising I, Estonie, 2018 Juri Mildeberg, Untitled, Estonie, 2017 Viive Noor, Running with wolves, Lettonie, 2018 Ruta Briede, Very Modern Wolves (with Tails) Chasing Very Modern Tales, Lettonie, 2018 Aleksejs Naumovs, Werewolves in the Jardin des Plants, Lettonie, 2018

Si les pays baltes ont choisi le loup, c'est parce que cette figure est quasi-universelle, y compris en littérature, et particulièrement présente dans les pays baltes. Liée à la femme, à travers la louve, pour incarner la force de caractère, l'indépendance et la fougue, ou totem des personnes solitaires, l'animal prend une place importante dans la psyché collective.Dans la culture slave, il s'illustre notamment à travers la figure du loup-garou : au sud de l'Estonie et au nord de la Lettonie, c'est une sorcière qui transforme les individus à leur insu, notamment pendant les mariages, tandis qu'au nord de l'Estonie, ce sont les lycans eux-mêmes qui choisissent de se transformer, une influence vraisemblablement dûe aux contes et légendes germaniques.En Lituanie, la figure du loup se trouve à l'origine de la fondation de Vilnius, la capitale : le grand duc Gediminas, fondateur de la ville, aurait vu en songe un loup de fer hurler à la lune, du haut d'une colline. L'oracle l'aurait interprété comme la future fondation d'une ville, poussant Gediminas à poser la première pierre de Vilnius. En Estonie, le loup reste un symbole de chance et de bonheur : « Puisse-tu rencontrer un loup ! » est une formule porte-bonheur...