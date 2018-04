Les plus beaux stands de la Foire du Livre de Londres 2018

La Foire du Livre vient d'ouvrir ses portes, à Londres, avec la promesse de 3 jours de rencontres professionnelles, émaillées de débats et conférences avec des auteurs, illustrateurs ou éditeurs. Chaque année, des exposants - 1500 en tout - rivalisent de créativité pour se démarquer. Car, comme pour les livres, si l'apparence est loin d'incarner la substance, la négliger n'est pas non plus conseillé...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le premier jour de la Foire aura été accaparé par la promotion du thriller The President is Missing, publié par Century, filiale de Penguin Random House, et plus d'une dizaine de maisons d'édition du monde entier le 4 juin prochain. Pour l'occasion, PRH a fait venir un sosie de Donald Trump, et s'est fendu d'une reconstitution du Bureau ovale de la Maison-Blanche...De l'édition-spectacle, bien sûr, mais il faut reconnaître de la suite dans les idées, du côté du département marketing de la maison... Dommage que le sosie soit très loin de l'original, et peu bavard : on reste loin d'Alec Baldwin...Vient ensuite une maison d'édition jeunesse qui voit chaque année les choses en grand : pour 2018, le groupe Usborne Publishing se présente dans un environnement façon livre de la jungle, en plus coloré. Nul doute que les éditeurs sont préparés à l'impitoyable loi du marché, dans un tel cadre...De la jungle aux fonds marins, la Foire du Livre de Londres fait voyager : toujours du côté de la littérature jeunesse, le stand de Fourth Wall Publishing donne envie de piquer une tête. Et puis, cette pieuvre à moustache est tellement mignonne.Parmi les pays présents à la Foire du Livre de Londres, l'Indonésie tire son épingle du jeu, et son stand semble d'ailleurs avoir servi d'inspiration aux pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie, invités d'honneur de cette édition 2018. Simple, sobre, design, centré autour des livres qu'il met bien en valeur, ce stand est une perfection de minimalisme.Cette édition de la London Book Fair l'a affirmé : le Royaume-Uni est entré dans sa phase « livre audio » , et le marché de l'édition local y lit clairement son avenir. Alors, quoi de mieux qu'un trône pour la nouvelle coqueluche de l'édition britannique ?Il est possible de marquer les esprits très simplement, sans grands moyens : la société Falcon, spécialisée dans la composition typographique, l'a bien compris. À l'aide de livres, les équipes ont construit une imposante tour de Babel du plus bel effet, malgré un stand plutôt austère autour. En plus, il est possible de remporter cet alléchant panier garni en devinant combien de livres ont été nécessaires à la construction... Ce qui en renforce bien sûr l'intérêt...Toutes les photographies de cet article et d'ActuaLitté sont publiées sous licence Creative Commons, CC BY SA 2.0.