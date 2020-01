Les plus belles fables de la collection du duc d'Aumale exposées à Chantilly

Du 15 janvier au 30 avril 2020, le Cabinet des livres du chatêau de Chantilly, véritable écrin bibliophile, mettra en avant les fables de la collection d'exception du duc d'Aumale. L'occasion de revisiter tout un pan de l'histoire littéraire universelle et de la tradition écrite, dans un espace onirique tapissée d'ouvrages...



Cabinet des livres © Château de Chantilly



La fable enseigne un certain art de vivre et génère des types de livres illustrés variés, dont le duc d’Aumale a préservé des exemplaires emblématiques et rares. Ce récit court et plaisant qui donne une leçon de vie met souvent en scène des animaux qui reflètent les travers des hommes. C’est un genre commun à toutes les cultures et dont les origines se perdent dans l’Antiquité la plus lointaine. Sa plasticité se prête au jeu des réécritures ainsi qu’aux images, ressorts essentiels d’une perpétuelle réactualisation.



On peut distinguer, dans l’histoire du livre de fables, deux directions. La conservation, la compilation et la traduction des fables constituent la tradition dite « savante » qui trouve sa meilleure expression dans l’œuvre accomplie par les humanistes, en particulier les Italiens au XVIe siècle. Au contraire, la transformation de la matière de la fable à des fins pédagogiques ou satiriques débouche sur une pratique littéraire qu’illustre avec éclat Jean de la Fontaine au XVIIe siècle.



En se dotant peu à peu d’une identité propre, le recueil de fables acquiert une forme de légitimité. Les frontispices constituent le miroir de cette évolution d’un genre qui déploie ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle. Le charme du fablier est dès lors accru par des formes particulières de partage, cadeaux d’étrennes, livres distribués comme « prix » ou trésors bibliophiliques.



Enfants et parents pourront au fil de l’exposition redécouvrir des fables familières dans leurs atours d’origine. Les amateurs d’art peuvent quant à eux admirer, entre autres, de magnifiques dessins attribués à des collaborateurs de Jean Pucelle ou Dierik Bouts ainsi que de très belles sanguines de Claude Gillot, le maître de Watteau.



© Photo RMN (Domaine de Chantilly) / Michel Urtado. Fables de Bidpaï, Allemagne du sud-ouest, vers 1480. Manuscrit 680



Le livre de fable est un fil conducteur idéal pour découvrir la bibliothèque de Chantilly, précise le communiqué. Il reflète la solide culture classique du duc d’Aumale, son attachement à la littérature française et aux souvenirs familiaux, sans oublier la fascination du prince pour les livres uniques et rares...