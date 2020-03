Les premières images de la Batmobile du film The Batman présentées

C'est un véhicule presque discret que conduira Robert Pattinson, par rapport à ceux de ses prédécesseurs à l'écran : Matt Reeves a présenté la Batmobile qui sera conduite par le Chevalier noir dans son film The Batman, attendu le 23 juin 2021.À l'exception d'un gros moteur apparent à l'arrière, la voiture embrasse de manière évidente un style plutôt réaliste, loin du tank urbain proposé dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan et du non moins massif véhicule conduit par Ben Affleck dans les derniers films mettant en scène Batman.Pour rappel, le costume de Robert Pattinson a été révélé dans une courte vidéo, laissant voir là aussi un côté artisanal qui renouvelle l’imagerie du héros légendaire.À l’origine, Batman conduisait un modèle Sedan rouge, pas vraiment raccord avec son image de justicier nocturne : il adopte un Roadster bleu nuit après quelques numéros des comics relatant ses aventures, et celui-ci devient la Batmobile en 1944, dessinée par Dick Sprang. Le véhicule est généralement doté de différents gadgets et fonctionnalités, mais rien ne dit que cette version les proposera...