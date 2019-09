Les premiers romans ont rendez-vous avec la rentrée

La nouvelle saison des Rendez-vous du premier roman est lancée ! Au cours des derniers mois, les huit grands lecteurs qui composaient le comité présidé par l’écrivaine, animatrice et journaliste Claudia Larochelle ont lu toute la production de premiers romans publiés au Canada français.





Ils ont débattu, voté, puis sélectionné les titres en lecture pour la nouvelle saison des Rendez-vous du premier roman et de Lectures plurielles, l’association organisatrice du Festival du premier roman de Chambéry en France :



Mère d’invention, Clara Dupuis-Morency (Triptyque)

Maisons fauves, Éléonore Goldberg (Triptyque)

Saint-Jambe, Alice Guéricolas-Gagné (VLB)

Une affection rare, Catherine Lemieux (Triptyque)

Feue, Ariane Lessard (La Mèche)

Ouvrir son cœur, Alexie Morin (Le Quartanier)

Ce qu'on respire sur Tatouine, Jean-Christophe Réhel (Del Busso)

La Trajectoire des confettis, Marie-Ève Thuot (Les Herbes rouges)

Faunes, Christiane Vadnais (Alto)

Tout savoir sur Juliette, Érik Vigneault (Le Cheval d’août)



Prochaine étape : plus de 22 clubs au Québec et au Nouveau-Brunswick ainsi que plus de 3 200 lecteurs outre-Atlantique se rencontreront pendant six mois pour débattre des 10 titres canadiens en sélection. Une sélection de 10 titres publiés en France s’ajoutera en octobre à la liste de lecture.







Enfin, au terme de la saison, les lecteurs voteront pour leurs titres favoris et éliront leur lauréat. Les critères de sélection sont les suivants : construction du roman, traitement du sujet, qualité de l’écriture, caractère novateur et promesse littéraire, plaisir de lire.



Lecteurs, trouvez votre club !



Nous invitons les passionnés de lecture à rejoindre l’un des clubs du réseau des Rendez-vous du premier roman au Québec et au Nouveau-Brunswick pour découvrir, partager et élire les plumes les plus prometteuses !

Les auteurs favoris auront l’occasion de rencontrer leurs lecteurs dans diverses régions et l’un d’entre eux aura la chance de participer au Festival international de littérature Métropolis bleu. Le lauréat sera invité au Festival du premier roman de Chambéry et recevra le Prix des rendez-vous du premier roman – Lectures plurielles, doté d’une bourse de 1000 $.



