Les Prix AFD Littérature-monde attribués à Lola Gruber et Jamey Bradbury

Les jurés des Prix AFD Littérature-monde 2019 – les écrivains Ananda Devi, Dany Laferrière, de l'Académie française, Michel Le Bris, Anna Moï, Atiq Rahimi, Jean Rouaud et Boualem Sansal rejoints par Nathalie Crom, chef du service Livres à Télérama – ont désigné Lola Gruber lauréate du prix en langue française pour Trois concerts (Phébus), tandis que le prix étranger revient à Jamey Bradbury pour Sauvage (Gallmeister).









Les auteurs recevront leur prix à Saint-Malo dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs le dimanche 9 juin. Ils participeront ensuite à une rencontre dans le cadre du Café littéraire du festival.



« Rien de plus difficile que d’écrire la musique ; non pas écrire les notes d’une partition, mais écrire les mots aptes à faire entendre une musique. Parce que les phrases ont leur mélodie propre, et que parfois, celle-ci désire s’échapper, suivre sa propre partition, se défaire de la musique que l’auteur essaie de restituer pour faire entendre des sonorités autres, des cadences contraires », relève le jury à propos de Lola Gruber.



« On pourrait croire que Sauvage est un roman d’aventures qui nous emporte vers l’Alaska et ses immenses solitudes neigeuses, les courses de traîneau qui poussent les hommes et les chiens bien au-delà de leurs limites, les paysages qui nous font rêver tout en nous effrayant parce que nous savons bien que nous ne pourrions pas y survivre. Mais Sauvage est surtout un roman intime, le cheminement intérieur d’une adolescente grandissant sans repère autre que quelques phrases prononcées par sa mère tuée dans un accident, un roman où le sang menstruel acquiert un tout autre sens et la transformation du corps de la jeune fille prend des proportions mythiques et dangereuses. »



Engagés dans les Prix Littérature-monde depuis 2014, l'Agence Française de Développement et Étonnants Voyageurs ont accueilli cette année Télérama dans cette aventure commune destinée à mettre en valeur auprès des lecteurs une littérature soucieuse de « dire le monde ». Dotés chacun d'un prix de 3.000 euros, les prix Littérature-monde reviennent aux auteurs de romans publiés dans les douze derniers mois, l'un écrit en français, l'autre traduit.





Lola Gruber – Trois concerts – Phébus – 9782752911865 – 24 €

Jamey Bradbury, trad. Jacques Mailhos – Sauvage – Gallmeister – 9782351781722 – 22,60 €



