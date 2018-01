Les Prix Sorcières 2018 présentent leurs lauréats

Les Prix Sorcières, dans une formule revue et corrigée cette année, ont choisi leurs 6 lauréats pour 2018. Créé en 1986, le Prix Sorcières récompense chaque année plusieurs ouvrages destinés à la jeunesse, dans différentes catégories. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) décerne ce prix avec l'Association des librairies spécialisées jeunesse (ALSJ).



Illustration d'Isabelle Simler

Profession crocodile, de Giovanna Zoboli et Mariachiara di Giorgio, Éditions Les Fourmis RougesLe jardin du dedans-dehors, de Chiara Mezzamala et Régis Lejonc, Les Éditions des ÉléphantsPax et le petit soldat, de Sarah Pennypacker et Jon Klassen, traduction de Faustina Fiore, Gallimard JeunesseSirius, de Stéphane Servant, Éditions du Rouergue JeunesseCœur de bois, d'Henri Meunier et Régis Lejonc, Éditions NotariColorama : Imagier des nuances de couleurs, de Cruschiform, Gallimard Jeunesse Les Prix Sorcières sont décernés par une commission de vingt personnes, au maximum, avec une représentativité équivalente entre bibliothécaires et libraires, qui se réunit 6 fois par an à Paris pour discuter des différents ouvrages et des potentiels lauréats. La composition de cette commission est permanente, mais son renouvellement est nécessaire, pour garantir une dynamique.