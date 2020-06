Les Prix Sorcières révèlent leurs lauréats : palmarès complet

La palmarès complet des Prix Sorcières 2020 est le suivant :Les choses qui s'en vont, de Beatrice Alemagna, HéliumCap !, de Loren Capelli, Éditions courtes et longuesL'arrêt du cœur, ou comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine, d'Agnès Debacker et Anaïs Brunet, Éditions MeMoL'estrange malaventure de Mirella, de Flore Vesco, l'école des loisirsLe dernier roi des loups, l'histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Thompson le chasseur, de William Grill, traduit par Emmanuelle Beulque, Éditions SarbacaneDans tous les sens, de Philippe Nessmann, Regis Lejonc, et Célestin, Seuil JeunessePhotographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0