Les quatre prix “polar” 2020 décernés par l'association 813

Pour l’édition 2020 :

Les prix sont attribués par un vote organisé au sein des adhérents de l’association, un premier tour sélectionne cinq ouvrages dans chaque catégorie, le deuxième tour permet aux membres d’élire les lauréats. Ainsi les trophées représentent un véritable choix populaire puisque plus de huit cents lecteurs peuvent faire entendre leur voix.Le trophée du roman francophone est attribué cette année à De bonnes raisons de mourir de Morgan Audic, collection Rouergue Noir, éditions Albin MichelLe trophée Michèle Witta du meilleur roman étranger est attribué à : La transparence du temps de Leonardo Padura aux éditions Métailié (trad. Elena Zayas)Le trophée Maurice Renault (visant à récompenser un ouvrage critique ou d’étude) est attribué à : Le numéro 88/89 de la revue Rocambole, Le multiple G.J Arnaud, Alfu et bonnacorsi..Le trophée Bande Dessinée est quant à lui décerné à No direction d’Emmanuel Moynot aux Editions SarbacaneLe Trophée Nouvelle ou recueil de Nouvelles a été attribué au collectif, Banlieues parisiennes noires, dirigé par Hervé Delouche, aux éditions Asphalte 813 : les amis des littératures policières est la première association européenne des amateurs de littérature policière sous toutes ses formes. Elle regroupe plus de 800 membres, auteurs, éditeurs, journalistes, libraires ou « simples » lecteurs afin de partager et de faire partager une passion commune : le genre polar, ses grands noms, ses classiques, son histoire, mais aussi les nouvelles voix, les nouveaux chemins qui se dessinent à l’heure actuelle.

