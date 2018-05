Les rencontres de l'édition numérique s'interrogent sur la BD

Le jeudi 17 mai à Tourcoing se tiendra la 6e édition des Rencontres de l’Édition numérique à la Plaine Images. Cette année, l’évènement professionnel franco-belge mettra la BD numérique à l’honneur. Il est organisé en partenariat avec l’Association des éditeurs Hauts-de-France, l’AR2L (Agence Régionale des Lettres et du Livre), le PiLEN (partenariat interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique en Belgique) et la Plaine Images, quartier des industries créatives.











Tout au long de la journée, les participants pourront assister à des tables rondes, des workshops et des discussions autour du neuvième art 2.0. Comme le précise le communiqué, « le neuvième art n’a pas échappé à la révolution digitale, mais la bande dessinée numérique demeure confidentielle ».



Ainsi l’évènement sera également l’occasion de soulever plusieurs problématiques au cours des tables rondes : et si les nouvelles possibilités offertes par le digital ouvraient la voie à l’hybridation du genre ?, La BD se réinvente-t-elle dans le numérique ? Qu’en disent les créateurs ?, Quelles sont les nouvelles stratégies de diffusion ?



Trois workshops avec Sacha Goerg seront également ouverts aux participants : La fanfiction, négation des droits d’auteur ?, Regards croisés entre les secteurs de l’animé et du manga et Comment la formation aux métiers de la BD prend en compte le numérique ?



On y croisera des auteurs parmi lesquels Boucq qui a fait ses débuts en tant que caricaturiste politique des journaux nationaux, Mast qui a travaillé sur de grandes séries Marvel ou encore Vidu habitué de la BD numérique. Mais des professionnels du numérique seront également présent dont Izneo, plateforme de diffusion de BD numérique et Allskreen, autre plateforme de conception et d’hébergement de BD numérique.