Les Rencontres du 9e art 2018 d'Aix en Provence dureront deux mois

Pour fêter ses 15 ans, le festival des Rencontres du 9e Art d'Aix-en-Provence revisite sa formule. Cette année, les visiteurs pourront découvrir et rencontrer les artistes invités grâce à un nouveau format. Fini le salon cantonné à un seul lieu sur un unique weekend consacré à la Bande Dessinée du début du mois d’avril. Le festival se métamorphose en calendrier de rendez-vous qui s’étale sur deux mois entiers, d'avril à mai.





L'affiche du festival par Jakob Hinrichs



Les découvertes seront également réparties sur deux parcours : une dizaine d’expositions inédites proposées par un plateau d’artistes associés auxquelles s’ajouteront un calendrier de rencontres et de manifestations ponctuelles. Les dix expositions annoncées présenteront des créations originales.



Plus que de la bande dessinée les différents formats explorés offriront aux artistes de revisiter la ville d’Aix pour la transformer en véritable parcours graphique pour les visiteurs. Point de départ de nombreux évènements, les expositions seront également des lieux de rencontre privilégiées des artistes en contact direct avec leurs travaux.



S’ajouteront à ces expositions des temps forts toujours en programmation prenant la forme de productions communes, de jeu d’ateliers croisés, de performances en direct ou de grands rendez-vous insolites mêlant plateaux d’auteurs et grand public. Une fresque à colorier et un jeu de carte à collectionner sont déjà annoncés...



Pour ce qui est des expositions, on retrouvera #ORIGINAL-MULTIPLE où 22 artistes internationaux se sont rassemblés pour présenter des oeuvres issues d'une réflexion revisitant leur propre travail grâce aux techniques de l'estampe. Elle se tiendra du 7 avril au 26 mai à la Cité du Livre, Galerie Zola.



BLACK MEDICINE qui sera une exposition multi format par l'artiste belge Helge Reumann du 7 avril au 19 mai au Musée des Tapisseries du Palais de l’Archevêché.



FAN-ART, HOW TO BE A DETECTIVE? + DANS UN JARDIN qui mettra en scène la rencontre imaginaire et incongrue de Dick Tracy et Tin Tin imaginée par Atak du 7 avril au 26 mai à la Bibliothèque Méjanes de la Cité du Livre.



ROCK & ROAD COMIX, quand Éric Cartier vous embarque pour suivre les Ramones dans un Road Trip endiablé du 7 avril au 26 mais à la Galerie Vincent Bercker.



ATELIER(S), permettra au français Yann Kebbi de revisiter l’art de Paul Cezanne dans l’atelier éponyme du 7 avril au 27 mai.



L’EXCAVATION marquera le retour de l'artiste suédois, Max Andersson après 12 ans d'absence du 7 avril au 5 mai dans l’enceinte de l’école Intuit.Lab.



IMPOSSIBLE sera abritée par l’Office du Tourisme de la ville du 7 avril au 27 mai revient sur les neuf années de vie de leur revue Impossible de Dupuy-Berberian et Joseph Ghosn et d’en imaginer un supplément collector.



WOMAN WITH WEAPONS, sera une première en France pour l’artiste allemande, Katia Fouquet à la galerie ESDAC du 7 avril au 28 avril.



NAS, POIDS PLUME pour laquelle Ismaël Méziane change de casquette. Habitué au festival du côté des visiteurs l’artiste met son personnage fétiche en scène pour une exposition jeunesse à la Médiathèque Les Carmes du Pertuis du 14 avril au 19 mai.