Les romans retenus pour la première liste du prix Goncourt 2018

C’est en direct de la mairie de Nancy que la première sélection du prix Goncourt a été dévoilée. Des romans attendus, d’autres moins... mais la voici.







Si les "majors" sont présents (Gallimard avec trois titres, Stock, Albin Michel et Grasset avec chacun deux auteurs en lice) on peut néanmoins souligner un certain éclectisme, et la présence de 5 femmes dans la sélection.



Avec l'émergence sensible de ce que les libraires soulignent eux-mêmes dans leurs magasins : de nouvelles voix féminines, dont la force et le talent sont à juste titre remarqués, suscitent une vraie curiosité auprès des lecteurs. Et à l'évidence des jurys.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Ce sont 15 titres de 10 maisons qu'ont retenu les jurés du prix Goncourt, sélection annoncée dans le cadre du Festival Livre sur la Place qui se tient à Nancy ce week-end .



- Meryem Alaoui - La vérité sort de la bouche du cheval - Gallimard - (Premier roman )

- Ines Bayard - Le malheur du bas - Albin mIchel ( Premier roman )

- Guy Boley - Quand Dieu boxait en amateur - Grasset

- Pauline Delabroy-Allard - Ça raconte Sarah - Minuit ( Premier roman )

- Adeline Dieudonné - La vraie vie - L'Iconoclaste ( Premier roman )

- David Diop - Frère d'âme - Seuil

- Clara Dupont-Monod - La révolte - Sock

- Eric Fottorino - Dix sept ans - Gallimard

- Paul Greveillac - Maîtres et esclaves - Gallimard

- Nicolas Mathieu - Leurs enfants après eux - Actes Sud

- Gilles Martin-Chauffier - L'ère des suspects - Grasset

- Tobie Nathan - L'évangile selon Youri - Stock

- Daniel Picouly - Quatre-vingt-dix secondes - Albin Michel

- Thomas Reverdy - L’hiver du mécontentement - Flammarion

- François Vallejo - Hôtel Waldheim - Viviane Hamy







