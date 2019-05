Les Sables d'Olonne fêtent les 20 ans du festival Simenon

Le Festival Simenon des Sables-d’Olonne a été créé en 1999 pour rendre hommage à ce grand écrivain français qu’était Georges Simenon pour le 10e anniversaire de sa mort, qui y avait séjourné en 1944 et 1945.Avec la volonté d’allier l’aspect culture au côté populaire de l’œuvre du romancier en s’appuyant sur la population et les associations locales. Le succès fut immédiat et de multiples personnalités se succédèrent alors aux Sables-d’Olonne.Alphonse Boudard eut alors l’idée de créer un prix littéraire et en constitua le jury avec les personnalités présentes, la décision a alors été prise de perpétuer l’évènement. Aujourd’hui, trente années sont passées depuis la mort du créateur de du commissaire Maigret, qui fête lui ses 90 ans en 2019 , mais le festival perdure. Le prix littéraire des Sables-d’Olonne est devenu un moment attendu du festival Simenon.