Les salons du livre BookExpo et Bookcon reportés au printemps 2021

La propagation du virus aux États-Unis ne laissait guère de doute sur la possibilité de maintenir des rassemblements publics. Reed Exhibitions a ainsi annoncé que les éditions 2020 de BookExpo et de BookCon ne pourraient avoir lieu.









BookExpo est considéré comme le plus grand salon professionnel de l’année pour l’industrie de l’édition américaine, et BookCon — un salon plus tourné vers les consommateurs — était progressivement devenu un évènement incontournable pour le public.



Ces deux rencontres ont traditionnellement lieu à la fin du mois de mai et avaient déjà été reportées à juillet. Mais repousser de plusieurs mois ne parait plus suffisant tant il est clair que les consignes de distanciation sociale dureront bien au-delà. La plupart des grands éditeurs s’étaient déjà retirés des deux émissions, l’annulation était donc particulièrement inévitable.



Enfin, cerise sur le gâteau, le Javits Center où était censé se dérouler l’évènement avait été transformé en hôpital de fortune ces dernières semaines.



Reed a ainsi déclaré : « Même si nous ne pouvons continuer à organiser un évènement en 2020, nous trouverons de nouvelles façons de connecter nos exposants, nos participants et nos lecteurs pour célébrer virtuellement les livres, et nous sommes impatients de revenir plus forts en 2021. »



L’entreprise s’engage également à rembourser automatiquement les billets des salons sans qu’aucune réclamation ne soit nécessaire.





via The Beat