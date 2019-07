Les sélections 2019 des Prix Utopiales et Utopiales Jeunesse

Le Prix Utopiales récompense chaque année un roman ou un recueil de nouvelles paru ou traduit en langue française durant la saison littéraire qui précède le festival, et appartenant au genre des littératures de l’imaginaire. Il est doté de 2000 euros et remis chaque année par un jury de lecteurs.La trilogie Trademark T.1 Bonheur TM de Jean Baret (France) aux éditions Le BélialColonies de Laurent Genefort (France) aux éditions Le BélialDans la toile du temps d’Adrian Tchaikovsky (Grande-Bretagne), traduit par Henry-Luc Planchat aux éditions DenoëlHelstrid de Christian Léourier (France) aux éditions Le BélialLes derniers jours du Nouveau-Paris de China Miéville (Grande-Bretagne), traduit par Nathalie Mège aux éditions Au diable vauvertLe Prix Utopiales Jeunesse récompense chaque année un roman ou un recueil de nouvelles paru ou traduit en langue française durant la saison littéraire qui précède le festival, appartenant au genre des littératures de l’imaginaire et destiné à un lectorat adolescent. Doté également de 2000 euros, il est remis par un jury de lecteurs âgés de 13 à 16 ans.In real life T.1 Déconnexion de Maiwenn Alix (France) aux éditions MilanLa Voie Verne de Jacques Martel (France) aux éditions MnémosLe Cirque interdit de Célia Flaux (France) aux éditions ScrineoMarqués d’Alice Broadway (Grande-Bretagne), traduit par Emmanuel Chastellière aux éditions Pocket JeunesseRêves scientifiques - 8 nouvelles de science-fiction de Jean-Noël Blanc, Jeanne Benameur, Patrice Favaro, Gudule, Johan Héliot et Colin Thibert (France) aux éditions Thierry Magnier