Les sélections des Prix Elbakin.net 2019 sont dévoilées

Theo Crazzolara — CC BY 2.0





Le prix Elbakin.net a été créé en 2010 par les fondateurs du site du même nom. Il récompense des œuvres de fantasy réparties en quatre catégories : Roman français, roman français Jeunesse, roman traduit, roman traduit Jeunesse.Le site précise : « Notre sélection se veut une fois de plus en accord avec l’image que nous nous faisons de la fantasy, dans sa diversité, son originalité, mais aussi son classicisme de qualité, sans oublier de tenir compte des traductions et des traducteurs. »Deux jurys de 5 personnes, composés de critiques et de membres de l’association Elbakin.net, sont chargés de désigner les lauréats parmi les livres jeunesse, y compris les romans Young Adult, et les livres adultes sélectionnés.

Meilleur roman fantasy français

Meilleur roman fantasy français Jeunesse

Meilleur roman fantasy traduit

Meilleur roman fantasy traduit Jeunesse

Présidente du jury : Cyrielle Lebourg-Thieullent (Aléthia)Lucile (Almaarea)Gaby Ferrandez (Coeurdechêne)Alexis Bormans (Publivore)Eléonore Durand (Goldberry)Président du jury : Emmanuel Chastellière (Gillossen)Guillaume M. (Belgarion)Jean-Baptiste Patyn (John Doe)SaffronSylvain Ducarne (Gilthanas)Les lauréats des quatre catégories seront annoncés dans le courant de septembre 2019. Découvrez les ouvrages sélectionnés pour cette 9e édition :Chevauche-Brumes, Thibaud Latil-Nicolas, éditions MnémosLe Chant mortel du soleil, Franck Ferric, éditions Albin MichelDiseur de mots, La Lyre et le glaive, tome 1, Christian Léourier, éditions CriticL’Autre côté, Léo Henry, éditions RivagesL’Ensorceleur des choses menues, Régis Goddyn, éditions L’AtalanteEngrenages et sortilèges, Adrien Tomas, éditions RageotKaléidoscope, Marie Caillet, éditions CastelmoreLa Fille sans nom, Maëlle Fierpied, éditions L’École des LoisirsLes Noces de la renarde, Floriane Soulas, éditions ScrinéoL’Art du naufrage, Le Royaume de Pierre d’Angle, tome 1, Pascale Quiviger, éditions Le RouergueLa Chasseuse de trolls, Stefan Spjut, traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud, éditions Actes SudLa Grâce des rois, La Trilogie des Dents-de-Lion, tome 1, Ken Liu, traduit de l’anglais par Elodie Coello, Fleuve éditionsLovecraft Country, Matt Ruff, traduit de l’anglais par Laurent Philibert-Caillat, Presses de la CitéL’Ours et le rossignol, The Winternight Trilogy, tome 1, Katherine Arden, traduit de l’anglais par Jacques Collin, éditions DenoëlPierre-de-vie, Jo Walton, traduit de l’anglais par Florence Dolisi, éditions DenoëlAurora : L’Expédition fantastique, Vashti Hardy, éditions Auzou, traduit de l’anglais par Julie Lopez et Olivier PerezCelle qui reste, Le monde de Nedarra, tome 1, Katherine Applegate, éditions Seuil Jeunesse, traduit de l’anglais par Rosalind Elland-GoldsmithDes nuits de sang et d’étoiles, Lisa Lueddecke, éditions Auzou, traduit de l’anglais par Farah HamziLa Voix des ombres, Frances Hardinge, éditions Gallimard Jeunesse, traduit de l’anglais par Philippe GiraudonLes Défis de Morrigane Crow, Nevermoor, tome 1, Jessica Townsend, éditions PKJ, traduit de l’anglais par Juliette Lê