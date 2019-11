Les sélections du Prix littéraire Fetkann ! Maryse Condé 2019

, ouvert aux auteurs édités ou non, il récompense un ouvrage de fiction ou documentaire.Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, Editions de l’Olivier, 2019 (Paris)Pierre Odin, Pwofitasyon, Luttes syndicales et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, La Découverte, 2019 (Paris)Tareq Oubrou, Appel à la Réconciliation ! Foi musulmane et valeurs de la République, Plon, 2019 (Paris)Rodney Saint-Eloi, Passion Haïti, Grandvaux, 2019 (Brinon-sur-Sauldre)Christiane Taubira, Nuit d’épine, Plon, 2019 (Paris)Luc Lamin, La France en perdition sous l’image subliminale du racisme, Books on Demand, 2019 (Norderstedt, oeuvre éditée en Allemagne), ouvert aux étudiants inscrits dans une université francophone et aux chercheurs confirmés, il récompense un travail de recherche.Cllectif Mama Bori, Sur les traces de Boni, Histoires de marronnages suivi de L’émergence d’un peuple, Ibis Rouge, 2018 (Guyane)Grégoire Fauconnier et Naïl Ver-Ndoye, Noirs : Entre peinture et histoire, Omniscience, 2018 (Mouans-Sartoux)Anne Lafont, L’art et la race, L’Africain (tout) contre l’œil des lumières, Les presses du réel, 2019 (Dijon)Frédéric Régent, Les maîtres de la Guadeloupe, Propriétaires d’esclaves 1635-1848, Tallandier, 2019 (Paris)Martijn Van Den Bel et Lodewijk Hulsman, Les hollandais à Cayenne : La présence néerlandaise en Guyane française (1655-1677), Ibis Rouge, 2019 (Guyane), ouvert aux auteurs mineurs et aux auteurs d’ouvrages destinés aux jeunes, sans limite d’âge, il récompense une œuvre de fiction ou un essai.Lise Bourquin Mercadé et Véronique Dubois, Laponie, La course des rennes, livre CD, Kanjil, 2018 (Paris)Katy François et Didier Duroc, Sous le quenettier de Mamy Ayuda, apprentis sages, Belbalan, 2018 (Martinique)Florence Lamy, Rosa Park, elle a dit non au racisme, Scrineo, 2018 (Paris)Pierre Zapolarrua et Anastasia Parrotto, Hamaïka et le poisson, MeMo, 2019 (Nantes), ouvert aux auteurs édités ou non, il récompense un recueil de poèmes.Maguet Delva, Les palais du chagrin poésie, Astrinobés, 2019Maha Lee Cassy, Ce pays sous ma peau, Chant poétique de Maha Lee Cassy, Les Editions +, 2019 (Paris)