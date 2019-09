Les séries de Netflix bientôt diffusées sur Canal +

Stock Catalog, CC BY 2.0



D’où peut donc bien venir l’ironie, alors ? Eh bien, de ce que Canal + appartient à la même structure qu’Editis — le groupe Vivendi. Rachat validé et finalisé fin janvier 2019, ce rapprochement devait, de l’avis du président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, multiplier les adaptations ciné de la production romanesque.Depuis le rachat, les choses se structurent, et les premières passerelles, timides, se mettent en place : ce fut par exemple l’offre d’un audiolivre en cadeau pour les abonnés Canal +. Mais d’adaptations et de contrats encore point.À compter du 15 octobre, Canal + profitera des productions exclusives de Netflix, comme Stranger Things, Casa de Papel et The Crown, au même titre que d’autres – facturation de 15 € dans le cadre du pack Ciné/Séries, à condition d’avoir l’abonnement de 20 € à la chaîne cryptée. Soit une addition un peu plus salée que prévue.Chacun souhaitant devenir la plateforme qui centralisera, éditorialisera et diffusera auprès du plus grand nombre, la réalité est pour l’instant simple : chacun tente d’accaparer l’attention le plus possible, et de déployer la meilleure des offres. Netflix compte encore parmi les plus évidents leaders du moment.L’ironie, en somme, touche tout à la fois Canal + et Editis : en août 2018, l’un des romanciers les plus emblématiques de la maison Belfond, Harlan Coben, maître du polar, annonçait un accord de cinq années avec… Netflix, pour des adaptations en séries et films. En tout 14 romans — et le dernier en date ne sera autre que The Woods, prévu en six épisodes, avec quelques aménagements.L’intrigue se déroulera à Varsovie et non plus aux États-Unis, et Paul Copeland sera rebaptisé Paweł Kopiński. L’intrigue ne se modifiera pas en dehors de ces éléments. Rendez-vous en 2020 pour la découvrir. Deux autres adaptations ont déjà été actées pour le romancier, The Stranger et Intimidation. Ses derniers romans, en France, sont traduits par Roxane Azimi.