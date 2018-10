Les séries Iron Fist et Luke Cage annulées sur Netflix : la fin des super-héros ?

Une semaine après l'annonce de l'annulation de la troisième saison de la série Iron Fist, Netflix fait de même avec Luke Cage, qui ne connaitra également que deux saisons. Un volte-face de Netflix, qui a pourtant capitalisé sur les super-héros, en phase avec la récupération prochaine des licences Marvel par Disney, pour sa propre plateforme de streaming.

Seul Daredevil, qui entamait sa troisième saison, sort indemne de la série d'annonces de Netflix : le service de streaming a annulé presque coup sur coup ses séries Iron Fist et Luke Cage, sans leur offrir de troisième saison. « Tout le monde chez Marvel Television et Netflix est fier de la série et reconnaissant du travail acharné de la part de nos incroyables acteurs, équipes et showrunners », indiquent Marvel et Netflix dans un communiqué commun.

L'annulation de Luke Cage est une véritable surprise, semble-t-il, puisque le travail sur une troisième saison était avancé : selon Deadline, plusieurs éléments des scripts des épisodes en cours d'écriture n'ont pas plu aux cadres de Marvel, et durant le mois de septembre, les scénaristes s'étaient même retrouvés sur le carreau pendant plusieurs jours, attendant un nouvel accord Marvel-Netflix.

Celui-ci n'aura pas duré : l'annulation de la série est apparue comme la meilleure conclusion possible aux désaccords entre Netflix et Marvel/Disney. Les séries tirées des licences Marvel sont extrêmement coûteuses à produire, et Netflix sait d'avance que Marvel/Disney deviendra à terme un concurrent sérieux lorsque la propre plateforme de streaming de la multinationale de Mickey sera en ligne.



De plus, Netflix a entamé une stratégie de développement de ses propres licences, et se battre pour les personnages Marvel ne semblait sans doute plus aussi crucial. Néanmoins, les séries Daredevil, Jessica Jones et The Punisher restent, a priori, au programme.

Pour le moment, difficile de savoir si Marvel/Disney prendra le relais avec des troisièmes saisons d'Iron Fist et Luke Cage sur leur service de streaming. Mais, selon les observateurs, ces annulations sont clairement des signes d'un éloignement progressif de Marvel et Netflix...