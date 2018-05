Les six finalistes du Prix Orange du livre 2018 ont été sélectionnés par un jury que préside Erik Orsenna. Le prix récompense, depuis 2009, un roman français de la rentrée littéraire d’hiver. Porté par la Fondation Orange ainsi que le site lecteurs.com, il associe des lecteurs passionnés de littérature et des professionnels du livre.



Le jury, s’est réuni jeudi 3 mai afin d’établir la liste des finalistes parmi les 30 livres qu’il avait préalablement sélectionnés. Cette année, exceptionnellement, six romans ont été retenus, au lieu de cinq habituellement.

– Vincent Almendros, Faire mouche, Editions de Minuit

– Ananda Devi, Manger l'autre, Grasset

– Wilfried N'Sondé, Un océan deux mers trois continents, Actes Sud

– Marc Alexandre Oho Bambe, Diên Biên Phù, Sabine Wespieser

– Florent Oiseau, Paris-Venise, Allary Edition

– Joachim Schnerf, Cette nuit, Zulma



La sélection a été réalisée par un jury présidé par Erik Orsenna, écrivain et membre de l’Académie Française, et composé de :

– Louis-Philippe Dalembert, lauréat du Prix Orange du Livre 2017 pour son roman Avant que les ombres s’effacent (Sabine Wespieser)

– Jean-Marie Blas de Roblès, auteur dont le dernier livre Dans l’épaisseur de la chair (Zulma) est paru en août 2017

– Kaouther Adimi, romancière dont le dernier livre Nos Richesses (Seuil) a reçu le Prix Renaudot des Lycéens et le Prix du Style

– François-Henri Désérable, auteur de plusieurs livres, dont le dernier Un certain Mr Piekielny est paru en 2017 aux éditions Gallimard

– Lea Desandre, mezzo-soprano

– Sandrine Babu de la librairie L’instant à Paris 15e

– Samantha Sabba de la Fnac Rosny

– 7 lecteurs passionnés issus du site lecteurs.com.

Une soirée de lecture d’extraits de six romans finalistes est prévue le mercredi 16 mai à 19h30 au Reid Hall à Paris 6e. Les invitations, dans la limite des places disponibles, sont à retirer sur le site lecteurs.com. Puis, du 4 au 30 mai 2018, les internautes peuvent voter pour leur livre préféré sur le principe 1 clic = 1 vote sur le site lecteurs.com.



Enfin, le nom du lauréat sera dévoilé le 7 juin 2018. Il recevra une dotation de 15.000 € et son livre bénéficiera d’une campagne de promotion dans la presse, sur le web ainsi que dans les magasins Fnac et sur fnac.com.