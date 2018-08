Les six ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2018

L’association Akwaba Culture est heureuse de porter à la connaissance des professionnels et amis du livre la liste des ouvrages finalistes du 11e Prix ivoire pour la Littérature africaine d’Expression francophone qui sera décerné le 10 novembre 2018 à Abidjan (Côte d’Ivoire).





Les ouvrages retenus, pour l'édition 2019, sont les suivants :



• Nadia Essalmi (Maroc), La révolte des rêves, récits, Tanger, Virgule Editions, 2017;

• Gauz (Côte d’Ivoire), Camarade Papa, roman, Paris, éd. Le Nouvel Attila, 2018 ;

• Nabil Haidar (Sénégal), Les Cèdres sauvages, roman, Dakar, éd. Khoudia, 2017;

• Ndèye Fatou Kane (Sénégal), Vous avez dit féministe ? essai, Dakar, éd. L’Harmattan-Sénégal, polar, 2018 ;

• Azzeddine El Matine (Maroc), Slimane, le jardinier des mots, roman, Casablanca, éd. La Croisée des chemins;

• Mohamed Toihiri (Comores), Splendeurs et misères d’un bigame, La véritable vie d’Allan Marouani, roman, éd. Panafrika/Silex/Nouvelles du Sud, 2018.



49 ouvrages en provenance de 12 pays ont été régulièrement enregistrés pour l’édition 2018 et ont fait l’objet de lecture par le préjury composé des critiques littéraires Michel Koffi (président), Auguste Gnaléhi, Serge Grah, Henri N’koumo. L’écrivain Werewere-Liking (Prix Noma 2005) est le président du jury final chargé de la désignation du lauréat parmi les six (6) finalistes.



Conformément au règlement du prix, seul le lauréat sera pris en charge par le comité d’organisation pour sa venue à Abidjan. Il recevra son prix d’un montant de deux (2) millions de francs CFA (environ 3 000 euros) le samedi 10 novembre 2018 à l’hôtel du Golf (Abidjan) au cours d’un dîner-gala placé sous le patronage du Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, la présidence du ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d’Ivoire. Les écrivains Fatou Diome (Sénégal), Emmanuel Dongala (Congo) et Wilfried Nsondé (Congo) en seront les invités d’honneur.



Conformément à l’accord établi avec le Salon du livre de Genève, le lauréat du Prix ivoire 2018 sera l’invité dudit Salon en 2019.



Créé en 2008 par Akwaba Culture, une association de droit ivoirien, le Prix ivoire récompense les auteurs émergents d’Afrique et des diasporas africaines, question de les accompagner sur les scènes littéraires internationales. Il est parrainé par le Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Ambassade de France à Abidjan et la Librairie de France Groupe de Côte d’Ivoire.



Le lauréat de la précédente éditions de ce prix sont était Johary Ravaloson (Madagascar), pour Vol à Vif, roman, éd. Dodo Vole.