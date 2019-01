Les six romans finalistes du prix Libraires en Seine 2019

La première sélection du prix Libraires en Seine avait été dévoilée le 12 octobre 2018. Elle regroupe le coup de cœur 2018 de chaque libraire de l’association. Pas d’autres mots d’ordre pour cette sélection, c’est pourquoi on y trouve des romans français comme étrangers, des auteurs de premier roman comme des figures confirmées, des éditeurs indépendants comme les plus importantes maisons françaises. Cette première sélection est présentée dans un livret Millésime 2018, disponible dans les librairies du réseau.La sélection des 6 ouvrages finalistes, établie par les libraires de l’association, est dévoilée dans les librairies du réseau le 26 janvier 2019.Cette histoire à peine croyable est vraie. L’affaire est tellement folle que l’on a parfois l’impression d’être dans un roman d’Alexandre Dumas ou un nouvel album de Tintin. Marc Moulinet, librairie Les Beaux TitresAvec un style extraordinaire, Julia Kerninon nous offre un portrait de femme singulière, avec ses contradictions et ses failles. Sensible, bouleversant, ce troisième roman confirme une grande auteure française. Benoît Authier, Librairie des BatignollesLà où les chiens aboient par la queue n’est pas seulement un roman sur la quête des origines, et donc de soi, ni sur la transmission ; le livre parle aussi de ceux qui taisent d’où ils viennent, pour ne pas qu’on les y ramène sans cesse. Hélène Bourdin, Librairie Nouvelle | Devi Moselle, Les Beaux Titres | Béatrice Putégnat, Les CycladesÇa vous arrache le cœur tant l’émotion est forte. Parce que c’est une grande auteure. Ce livre s’inscrit dans la lignée des classiques du genre, de Kerouac à Salinger. Thibault Radenne, librairie L’EcritureUn texte aux phrases courtes et percutantes, illustrant la perfection de l’Amour, ses joies, ses affres, qui transporte, assomme et résonne jusqu’à la fin. Suzanne Varol, Librairie Nouvelle | Katia Wisniewski, librairie DédicacesAvec L’Arbre-Monde, vous allez plonger dans une géniale épopée, dans un « roman forêt » ambitieux et choral qui va vous engloutir tout cru. Thomas Auxerre, librairie L’AmandierEn 2018, c’est Le Jour d’avant, de Sorj Chalandon chez Grasset qui fut récompensé.