Les six romans retenus pour le Prix de la Closerie des Lilas 2020

Jeudi 6 février 2020, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis à la Closerie des Lilas à Paris. Une première sélection de 6 romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été établie par le jury permanent, avec le soutien d’Anne Nivat, Agathe Ruga et Josyane Savigneau. La seconde liste sera rendue publique le mercredi 25 mars 2020. Le Prix sera remis le jeudi 23 avril 2020 à 20h.









En 2019 le Prix de la Closerie des Lilas fêtait ses 12 ans. Une nouvelle édition s’ouvre cette année, avec Josiane Balasko comme présidente.



Le Prix de la Closerie des Lilas a pour mission de soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité. Par souci d’indépendance et d’ouverture, la volonté des fondatrices a été d’instituer un jury invité différent chaque année qui rassemble des femmes du monde des arts, des lettres, de la presse, des sciences et de la politique.



La première sélection comporte :



Écorces de Hajar Bali (Belfond)

Quadrille de Inès Benaroya (Fayard)

Marche blanche de Claire Castillon (Gallimard)

Le sel de tes yeux de Fanny Chiarello (Éditions de l’Olivier)

Et toujours les Forêts de Sandrine Collette (JC Lattès)

Deux cœurs légers de Sophie Simon (Anne Carrière Éditions)



La lauréate sera l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas durant une année, pour un montant de 3000 €. La maison Montblanc, profondément ancrée depuis son origine dans la culture de l’écriture, est partenaire du Prix de la Closerie de Lilas depuis sa création en 2007.



Elle remettra à la lauréate du Prix ainsi qu’à la femme de l’année un instrument d’écriture d’exception.