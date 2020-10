Les Sorcières de Roald Dahl existent, et sont partout...

Sacrées sorcières est publié chez Gallimard jeunesse, avec les illustrations de Quentin Blake, traduit par Marie-Raymond Farré.

Il s’est associé à Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro et Kenya Barris pour raconter cette aventure fantastique autour d’un petit garçon qui tombe sur une mystérieuse congrégation de sorcières et qui, avec l’aide de son adorable grand-mère, tente de les empêcher de transformer tous les enfants du monde en souris ! Le casting réunit d’immenses acteurs comme Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, sans oublier le débutant Jahzir Kadeem Bruno dans le rôle du jeune héros.« Sacrées sorcières est une formidable relecture du grand classique de Roald Dahl qui associe une mise en scène extraordinaire à une interprétation hors pair », assure Toby Emmerich, Président du Warner Bros. Pictures Group.Dans cette nouvelle adaptation du chef-d’œuvre de Roald Dahl, Zemeckis raconte l’histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son adorable grand-mère (Octavia Spencer), dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama.Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la Chef Sorcière (Anne Hathaway) réunit ses sbires venus du monde entier — incognito — pour mettre en œuvre ses sinistres desseins…