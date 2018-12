Les thrillers irlandais de Tana French bientôt adaptés pour la télévision

La chaine de télévision américaine Starz a annoncé la diffusion, l'année prochaine, d'une série tirée des deux premiers romans de l'auteure Tana French, Écorces de sang (In the Woods) et Comme deux gouttes d'eau (The Likeness). Huit épisodes sont prévus, pour le moment.

Pour cette première saison, 8 épisodes tireront différents éléments des deux premiers livres de Tana French, publiés en France sous les titres Écorces de sang (traduit par François Thibaux aux éditions Points) et Comme deux gouttes d'eau (également traduit par François Thibaux, chez Michel Lafon puis Points).Les deux premiers romans font partie de la série des Dublin Squad Murders, qui suit différentes enquêtes avec un nouveau narrateur pour chacune, aperçu lors de la précédente. À voir si la série saura rendre cette particularité...La diffusion se fera donc sur la chaine Starz en 2019, aux États-Unis et au Canada, mais aussi en France, Allemagne, Italie et Espagne sur la plateforme en ligne de la chaine, Starz Play, en VOD.Au casting, pour incarner le détective Rob Reilly, Killian Scott, avec, à ses côtés, Sarah Greene pour prendre les traits de Cassie Maddox, sa partenaire. On compte aussi Conleth Hill, Tom Vaughan-Lawlor, Moe Dunford ou encore Leah McNamara. À la réalisation, Saul Dibb, assisté par John Hayes et Rebecca Gatward, tandis que le scénario sera signé par Sarah Phelps.Le synopsis verra Rob Reilly et Cassie Maddox enquêter sur le meurtre d'une jeune femme dans la banlieue de Dublin, une affaire qui dépassera bien sûr ce simple cadre pour réveiller des détails oubliés du passé des enquêteurs...via Deadline