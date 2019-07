Les Utopiales 2019 vont décoder à plein tubes

L'affiche de la 20e édition, signée Mathieu Bablet L'affiche de la 20e édition, signée Mathieu Bablet

« De la partition de La Neuvième Symphonie au C++ (code de programmation), des IA au big data, des équations qui décrivent le monde aux algorithmes qui le transforment, du langage des abeilles à la langue des signes ou au braille, du chiffre de César à Enigma, des langues mortes a l’esperanto ou au klingon, des stéréotypes de genres aux archétypes du récit... » : les Utopiales 2019 se confronteront aux codes, sous toutes leurs formes.Outre les invités cités ci-dessus, le festival promet les présences de Laurent Durieux, Francis Eustache, Jean-François Deleuze, Brandon Sanderson, Pierre Bordage, Jean-Pierre Dionnet, Laurent Genefort, Jo Walton, Héloïse Chochois ou encore Delia Sherman...L'affiche de cette année est signée par Mathieu Bablet, qui a publié en 2017 Shangri-La sur le Label 619 d'Ankama Éditions. Il a imaginé une version futuriste de la ville de Nantes : « Dans mon illustration, on découvre Nantes rehaussée de plusieurs étages pour sa propre sauvegarde, indépendante au niveau énergétique grâce à ses éoliennes et panneaux solaires et autonome sur le plan alimentaire avec ses jardins agricoles flottants et un parterre de rizières. Parce que oui, la ville du futur sera autonome ou ne sera pas. »Les Utopiales se dérouleront du 31 octobre au 4 novembre 2019, à Nantes, au sein de La Cité des Congrès, qui produit également l'événement.