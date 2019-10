Les Vieilles Carettes : tout a brûlé, sauf, peut-être, ses souvenirs

© Angélique Lyleire



À la demande de Francis Peduzzi et de l’équipe du Channel à Calais, scène nationale, un spectacle qui évoquerait le Nord et ses parlures, réunirait Zeph Cafougnette, Raoul de Godewarsvelde et les poètes d’aujourd’hui. Un cabaret de paroles, à boire et à chanter.Tout a brûlé, sauf peut-être ses souvenirs, du temps qu’il se baladait avec un barnum d’au moins quatorze baraques à frites, un grand cirque, un théâtre permanent avec ses invités changeants, la vie, la piste, les grands chefs ou autres monstres, des numéros à toute allure et les rires, les bravos comme avant ! Avec sa vieille charrette à bras, il marche, dans l’espoir de se refaire en partant de rien.Aujourd’hui il lui reste une vieille carette avec quelques loques, quelques bouts d’histoires en tête et aussi de pouvoir compter sur le public pour en fabriquer de nouvelles ! Un homme à la croisée des chemins. Faut-il pleurer, faut-il en rire ? Continuer ou bien repartir ? Sourire à c’t’heure, c’est à pleurer, vu tout ce qui s’amène ! Le répertoire change selon les soirs, selon les villes.Son matériau, c’est du recyclable, des histoires d’hier et des légendes actuelles, des pamphlets passagers, des hymnes pour tanguer. Tout un cabaret sorti d’une vieille charrette à bras, et l’espoir de se refaire en partant de rien. Notre espoir ultime, donner de la vie.Dans ce cabaret de paroles il y a à boire et à chanter, tous en cœur. Textes et montages de Jacques Bonnaffé avec des emprunts à Jules Mousseron, Lucien Suel, Raoul de Godewarsvealde, Jean-Pierre Verheggen.Coproduction Compagnie du Faisan — Jacques Bonnaffé et Le Channel, scène nationale de CalaisCoréalisation LEC Festival — Avant-Scèneréservations : contact@litteratures-europeennes.com