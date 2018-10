Lettres d'Israël, à la découverte du meilleur de la littérature israélienne

Du 2 au 18 octobre, le festival Lettres d'Israël investit plusieurs villes de France, de Paris à Montpellier, en passant par Lille, Aix-en-Provence et Strasbourg. Cette année, le festival constitue l’un des principaux temps forts de la Saison France Israël 2018, avec cette programmation étendue, pour la 3e édition, au-delà de Paris.



Tel Aviv. Le retour © Izhar Cohen Tel Aviv. Le retour © Izhar Cohen

Auteurs majeurs, hommages et découvertes sont au programme, à Paris, mais également à Lille, Aix-en-Provence, Strasbourg et Montpellier. Une année riche en festivités, qui verra également la célébration des 70 ans de la création de l’État d’Israël.

La poésie sera à l’honneur, avec une soirée consacrée à la poétesse Rachel, symbole du renouveau de la langue hébraïque, et la présence des poètes israéliens Dory Manor, Eliaz Cohen et Shimon Adaf. Une soirée sera consacrée à la bande dessinée et au roman graphique, mercredi 17 octobre à la Maison de la Poésie.

Les bédéistes israéliens Asaf Hanuka (K.O à Tel-Aviv, Valse avec Bachir), Rutu Modan et Yirmi Pinkus croiseront le regard avec les Français Camille de Toledo et Florent Ruppert (Ruppert & Mulot). Zeruya Shalev, Eshkol Nevo, Yishaï Sarid, Raphaël Jerusalmy...

Les romanciers ne seront pas en reste, avec aux côtés de ces figures confirmées de jeunes auteurs, parfois néo romanciers, parmi lesquels Itamar Orlev, dont le premier roman Voyou (Seuil) est l’une des révélations de la rentrée littéraire. Les écrivains Aharon Appelfeld et Ronit Matalon, récemment disparus, seront honorés lors du festival par deux soirées d’hommage, à la Maison de la Poésie et à la Société des Gens de Lettres.

Enfin, le renouveau du polar israélien sera incarné par son plus célèbre représentant Dror Mishani, très apprécié des lecteurs français, dont le roman Une disparition inquiétante (Seuil) vient d’être porté au cinéma par Érick Zonca sous le titre Fleuve Noir.



Le programme est à découvrir ci-dessous.