Levez vos verres : Michel Chauvet Grand Prix du Livre Spirit'

Chaque année, les Prix Spirit’, portés par l’association Bibliothèques Gourmandes et l’Académie Culinaire de France, distinguent un ouvrage, récit, roman, essai ou un beau livre magnifiant un spiritueux, les arts de la table ou l’œnologie.

Le jury s’est réuni le 19 novembre au restaurant Le Bélisaire.De nombreux professionnels et amateurs passionnés y ont assisté et ont pu déguster les eaux-de-vie des producteurs présents et les accords réalisés par l’Académie Culinaire de France avec les produits des maisons partenaires.Et les lauréats sont :Grand Prix du Livre Spirit’2018 : Encyclopédie des plantes alimentaires, Michel Chauvet – éd. BelinGrand Prix du Livre Spirit’ / Bibliothèques Gourmandes : Le vin de longue vie, Nicolae Dimitru Cocea, traduit du roumain par Jean De Palacio – éd. CambourakisGrand Prix du Livre Spirit’ / Académie Culinaire de France : Le grand cours de dégustation, de L’Ecole du Vin de France – éd. HachetteGrand Prix du Livre Spirit’ Catégorie Vins : Sommelier à mots choisis, de Philippe Bourguignon – éd. GlénatPrix Spécial du Libraire : Le guide des vins des Gouttes de Dieu, de Tadashi Agi & Shu Okimoto – éd. HachettePrix Spécial du Jury Vin : Métiers d’art et art de vivre, Hélène Farnault – éd. GlénatLa cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 3 décembre dans le cadre du salon Spirit’ au restaurant La Bonne Franquette.