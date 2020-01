Lewis Trondheim : des histoires, des personnages et des livres

< >

Du 29 janvier au 10 mai, alors que l’année de la BD en France battra son plein, l’exposition Lewis Trondheim fait des histoires sera à découvrir à Angoulême.Ludique et accessible à tous, l’exposition présente environ 150 originaux (planches, illustrations, carnets) dans un parcours scénographié abordant une dizaine de thématiques : l’apprentissage du dessin, l’autoreprésentation, la carrière de son personnage fétiche Lapinot, les monstres, robots et aliens, la série d’heroïc fantasy Ralph Azham, le travail en collaboration, la BD jeunesse, l’expérimentation formelle, les angoisses du créateur et du citoyen, etc.Entre autres documents rares, on découvrira les cases matricielles du Dormeur, un dessin où Trondheim se représentait encore en chat, des dessins de couverture d’albums de Lapinot qui n’existent pas, des sérigraphies Ralph Azham réalisées à partir de tampons, le scénario original de La Nouvelle Pornographie, des recherches graphiques pour la mise au point du style de Frantico, des illustrations originales pour le jeu de rôles Donjon et des dessins d’observation inédits.Trondheim interviendra lui-même sur site dans les derniers jours de montage pour dessiner et ajouter des commentaires dans les marges et interstices de l’accrochage. Quatre projets restés inédits ont été numérisés et sont donnés à consulter sur écrans : « Willard Watte », première version, « Ouo » (2004-2005), « Arte radio » (2013) et un feuilleton sans titre conçu pour le site d’Arte. Un film est projeté dans l’exposition : Draw my life (4'20")