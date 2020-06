Liberal Publishing House, maison d'édition au Vietnam, reçoit le Prix Voltaire 2020

« Le travail d'édition de Liberal Publishing House au Vietnam, qui suit un modèle de guérilla en publiant des livres dans un climat d'intimidation et de menace pour leur propre sécurité, n'est rien de moins qu'un formidable exemple », a souligné Kristenn Einarsson, qui dirige le comité de l'Union internationale des éditeurs consacré à la liberté de publier. « La communauté internationale des éditeurs reconnaît leur bravoure et les soutiendra autant que possible. »La maison d'édition, fondée en 2019 par des dissidents politiques, vient remettre en cause le contrôle du gouvernement sur l'édition de livres, souligne l'Union internationale des éditeurs, qui décerne le Prix Voltaire. En conséquence, les ouvrages publiés par Liberal Publishing House (Nhà xuất bản Tự Do en vietnamien) sont considérés comme des actes « antipatriotiques » par le gouvernement, et peuvent conduire à la prison.Selon l'antenne locale d'Amnesty International, environ une centaine de personnes ont été arrêtées, placées en garde à vue et interrogées pour avoir lu ou été en possession d'ouvrages publiés par Liberal Publishing House.« Les hommes et les femmes qui travaillent quotidiennement pour Liberal Publishing House risquent leur sécurité, leur liberté et même leur vie pour publier des livres. Le prix que nous recevons aujourd'hui ne salue pas seulement nos efforts inlassables, mais il représente la bravoure de dizaines de milliers de lecteurs vietnamiens qui ont été harcelés, qui ont été arrêtés et interrogés simplement pour avoir lu nos livres », a déclaré Pham Doan Trang, auteure et journaliste vietnamien, porte-parole de la maison.

Au fil de ses éditions, le Prix Voltaire a notamment été décerné à l'Égyptien Khaled Lotfy, l'éditeur Gui Minhai, toujours détenu par les autorités chinoises, ou encore l'éditeur turc Turhan Günay (Evrensel). Quatre éditeurs et maisons d'édition étaient sélectionnés pour cette édition 2020.Les partenaires et soutiens du prix sont les maisons d'édition suivantes : Albert Bonniers Förlag (Suède), Aschehoug (Norvège), Cappelen Damm (Norvège), Det norske Samlaget (Norvège), Gyldendal (Norvège), Natur & Kultur (Suède) et Norstedts (Suède).