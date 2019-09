Libertango : spectacle joué et lu autour du roman de Frédérique Deghelt

Le 11 octobre à 20h, dans la Grande salle du Théâtre des 4 saisons, sera donné le spectacle Libertango, dans la cadre de la soirée d’ouverture. D’après le roman de Frédérique Deghelt paru chez Actes Sud, on y retrouvera l’autrice ainsi que Juanjo Mosalini et Steve Shehan, comédiens.Libertango, c’est l’histoire de Luis, un garçon handicapé qui va devenir un grand chef d’orchestre grâce à sa rencontre avec Astor Piazzolla à Paris, en 1955. Libertango est un roman qui s’est écrit comme une partition. Les musiciens qu’on y croise sont tous vrais tandis que le héros sème le doute sur son existence réelle.Cette alchimie entre mots et musique a fait naître un trio. Le bandonéoniste argentin Juanjo Mosalini et le poly-intrumentiste franco-américain Steve Shehan ont rencontré Luis dans le roman. Ils accompagnent aujourd’hui son autrice, Frédérique Deghelt.La lecture sera précédée des discours d’ouverture du salon, et de la cérémonie de remise des Prix littéraires Lire en Poche.Si le spectacle est gratuit, la réservation sera obligatoire, à cette page , à compter du 5 octobre.Frédérique Deghelt – Libertango – Actes Sud — 9782330067236 – 9,49 €